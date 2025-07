Novo Nordisk: en plongeon après un abaissement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 14:40









(Zonebourse.com) - Novo Nordisk plonge de 21% à Copenhague, lourdement sanctionné après une révision en forte baisse par le laboratoire pharmaceutique, de ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année.



Ainsi, le groupe danois n'anticipe désormais plus qu'une croissance des ventes de 8 à 14% et du bénéfice d'exploitation de 10 à 16% (toutes deux à taux de changes constants) en 2025, au lieu de 13-21% et 16-24% en estimations précédentes.



L'abaissement des perspectives de ventes s'explique par de moindres prévisions de croissance au second semestre, du fait entre autres de prévisions de croissance plus faibles pour Wegovy et Ozempic sur les marchés américains de l'obésité et du diabète.



Sur les six premiers mois de 2025, Novo Nordisk a engrangé un BPA de 12,49 couronnes danoises, pour des croissances à taux de changes constants de 29% pour le bénéfice d'exploitation et de 18% pour les ventes.





