Novo Nordisk en baisse après l'accord sur la tarification de l'amaigrissement aux États-Unis

7 novembre - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO perdent environ 2% après que le fabricant danois de médicaments et son rival Eli Lilly LLY.N ont conclu un accord avec le président américain Donald Trump pour réduire les prix des médicaments amaigrissants
** TD Cowen déclare que l'accord est dans l'ensemble "probablement plus négatif pour Novo Nordisk que non", bien qu'il reste incertain
** Il ajoute que les réductions de prix représentent un défi à court terme en plus de la pression concurrentielle pour le fabricant de médicaments, mais qu'à moyen et long terme, elles pourraient augmenter les volumes
** Cela pourrait être particulièrement vrai si Medicare continue à couvrir les médicaments GLP-1, si les assureurs privés élargissent ou assouplissent la couverture à de meilleurs prix, et si la réduction des frais à la charge des patients les aide à poursuivre leur traitement, selon TD Cowen
