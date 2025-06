Novo Nordisk: données positives sur CagriSema dans le NEJM information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk fait part de la publication par le NEJM des résultats de l'essai REDEFINE 1 évaluant son CagriSema dans la perte de poids chez les adultes obèses ou en surpoids qui présentent une complication médicale liée au poids et sans diabète.



Cette étude de phase 3 a atteint ses critères d'évaluation co-primaires et a permis d'obtenir une perte de poids statistiquement et cliniquement significative à la 68ème semaine chez les patients prenant CagriSema par rapport au placebo.



Ces données, ainsi que l'étude de phase 3 REDEFINE 2 menée chez des adultes en surpoids ou obèses et atteints de diabète de type 2, ont été présentées ce week-end lors des 85e sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA).





