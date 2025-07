Novo Nordisk dévisse de 20% après un deuxième avertissement sur résultats cette année

(AOF) - Novo Nordisk chute de 20,60 %, à 358,40 couronnes danoises à la Bourse de Copenhague, après avoir lancé un deuxième avertissement sur résultats cette année et annoncé l’arrivée d’un nouveau directeur général. Le laboratoire fait face à une rude concurrence pour ses traitements contre l’obésité (Wegovy) et contre le diabète (Ozempic) et s’attend à des ventes plus faibles que prévu aux États-Unis pour ces deux médicaments et à une pénétration plus faible qu’escomptée pour Wegovy sur certains marchés.

En outre, Novo Nordisk doit faire face à l'arrivée de contrefaçons dangereuses et illégales pour son traitement contre l'obésité.

Partant, à taux de change constants, il table sur une hausse de ses ventes comprise entre 8 et 14 % sur l'ensemble de l'année, contre une progression de 13 à 21 % précédemment. L'objectif de bénéfice d'exploitation a lui aussi été révisé. Il est attendu en progression de 10 à 16 %, contre de 16 à 24 % auparavant.

Dans son communiqué de presse, le laboratoire danois a dévoilé des ventes totales en hausse de 18 % au deuxième trimestre et un bénéfice d'exploitation qui a bondi de 40 %. Sur l'ensemble du premier semestre, ces données sont respectivement en croissance de 18 et 29 %.

Parallèlement, le laboratoire a annoncé l'arrivée Maziar Mike Doustdar en tant que PDG à partir du 7 août. Il succède à Lars Fruergaard Jørgensen. Mike Doustdar, est actuellement vice-président exécutif des opérations internationales du groupe, poste qu'il occupe depuis septembre 2016.

En avant Bourse, son concurrent américain Eli Lilly perd environ 4%.