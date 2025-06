Novo Nordisk: des résultats positifs dans l'hémophilie A information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a présenté des résultats positifs de l'essai de phase 3b FRONTIER5 concernant son Mim8 dans l'hémophilie A, à l'occasion du congrès de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (ISTH) qui se tient à Washington.



Un passage direct d'un traitement par l'emicizumab à une prophylaxie expérimentale Mim8, sans période de sevrage ni dose de charge de Mim8, a été bien toléré sans problème de sécurité chez les adultes et adolescents atteints d'hémophilie A, avec ou sans inhibiteurs.



Selon le laboratoire danois, une évaluation par les patients a aussi révélé que le stylo-injecteur Mim8 était facile à utiliser, avec une forte préférence globale de l'utilisateur par rapport au système d'injection d'emicizumab précédemment utilisé.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.