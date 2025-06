Novo Nordisk: des données à présenter au congrès de l'ADA information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 15:27









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk prend plus de 3% à Copenhague, sur fond d'annonce par le groupe de nouvelles données à présenter pour son portefeuille en santé métabolique et cardiovasculaire, lors du congrès de l'American Diabetes Association prévu à Chicago du 20 au 23 juin.



Au total, 29 résumés seront présentés, y compris sur des essais portant sur l'efficacité de la perte de poids de Wegovy (sémaglutide 7,2 mg) chez les personnes obèses (STEP UP) et celles atteintes d'obésité et de diabète de type 2 (STEP UP T2D).



De nouvelles données offriront des preuves supplémentaires des avantages plus larges du sémaglutide pour la santé cardiovasculaire et rénale pour les personnes atteintes de diabète de type 2 grâce notamment à des analyses des essais SOUL, STRIDE et FLOW.



Dans le domaine de l'obésité, le laboratoire pharmaceutique danois présentera les résultats complets des essais de phase 3 REDEFINE 1 et 2, qui donnent selon lui un aperçu du potentiel de transformation de son CagriSema.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.