Novo Nordisk: des changements à la direction information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce des changements à sa direction à compter de ce 3 avril, liés au départ de Camilla Sylvest après une carrière de 28 ans au sein du groupe, dont sept ans en tant que vice-présidente exécutive, stratégie commerciale et affaires d'entreprise.



Ainsi, Ludovic Helfgott, vice-président exécutif, maladies rares, prendra en charge la stratégie produit et du portefeuille, y compris la stratégie commerciale, les affaires médicales et le développement commercial dans tous les domaines thérapeutiques.



Thilde Hummel Bøgebjerg est promue vice-présidente exécutive, qualité, IT et affaires environnementales, tandis que Tania Sabroe, vice-présidente exécutive, ressources humaines et organisation, prendra aussi en charge la communication mondiale.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.