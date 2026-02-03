 Aller au contenu principal
Novo Nordisk chute en Bourse après des prévisions en forte baisse pour 2026
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 19:53

L'action Novo Nordisk a lourdement chuté mardi, perdant jusqu'à 14% au NYSE après une suspension de cotation, à la suite d'un avertissement sur ses perspectives pour 2026. Le groupe danois anticipe un recul de 5% à 13% de ses ventes et de son bénéfice d'exploitation à taux de change constants, bien en deçà des attentes du marché. Cette alerte fait suite à des résultats publiés en avance à Copenhague, avant la communication officielle prévue mercredi, et reflète les difficultés du laboratoire sur son principal marché, les États-Unis, marqué par une pression croissante sur les prix et la fin d'exclusivité de certains médicaments phares.

Le directeur général Mike Doustdar a reconnu des vents contraires sur les prix dans un environnement de plus en plus compétitif, mais s'est dit confiant dans les perspectives de croissance à moyen terme, notamment grâce au lancement de la version orale de Wegovy. En 2025, Novo Nordisk avait enregistré une hausse de 10% de ses ventes et de 6% de son bénéfice d'exploitation. Pour le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires net a atteint 79,1 milliards de couronnes danoises (12,5 milliards de dollars) et le bénéfice d'exploitation 31,7 milliards de couronnes, en recul de 14% sur un an.

Le groupe mise désormais sur l'élargissement de son portefeuille, avec le déploiement international de Wegovy, y compris dans sa nouvelle dose de 7,2 mg, et sur le lancement futur de CagriSema, son traitement injectable de nouvelle génération. Mais la perte d'exclusivité du sémaglutide en 2026 dans plusieurs pays clés, comme le Canada, le Brésil et la Chine, risque d'accentuer la pression concurrentielle. Alors que l'action avait déjà perdu 46,5% en 2025, les investisseurs restent attentifs à la montée en puissance de la version orale de Wegovy, dans un contexte où Eli Lilly s'apprête à lancer un concurrent similaire dans les prochains mois.

