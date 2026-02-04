 Aller au contenu principal
Novo-Nordisk :-18%, revient menacer le support des 300DKK
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 17:21

Le profit warning du 3 février s'avère fatal à Novo-Nordisk qui dévisse de -18% et revient menacer le support crucial des 300DKK testé du 11 novembre au 2 décembre.
Le titre risque clairement d'entamer un nouveau cycle de correction qui pourrait ramener le cour vers la zone des 230DKK, ex-résistance de mi-octobre 2020 à
mi-avril 2022.

