Novo lancera la pilule Ozempic pour le diabète au deuxième trimestre 2026

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré mercredi qu'il lancerait certaines doses de son sémaglutide oral pour le diabète sous le nom de marque Ozempic au cours du deuxième trimestre de cette année.

La société a déclaré que la Food and Drug Administration américaine a approuvé les comprimés Ozempic en doses de 1,5 milligramme, 4 milligrammes et 9 milligrammes.

Le nouveau nom d'Ozempic a pour but d'aider les patients et les professionnels de la santé à reconnaître plus facilement les options de traitement disponibles pour le diabète de type 2, a déclaré la société.

"Parce qu'Ozempic est si bien connu, les gens demandent souvent s'il existe une option orale pour les personnes atteintes de diabète de type 2, sans réaliser que Rybelsus est disponible depuis 2019", a déclaré Ed Cinca, vice-président senior du marketing et des solutions pour les patients chez Novo Nordisk.

Les comprimés de sémaglutide dosés à 3 mg, 7 mg et 14 mg sont disponibles sous la marque Rybelsus pour le traitement du diabète.

La pilule est également approuvée pour réduire le risque de certaines affections cardiovasculaires chez les adultes atteints de diabète de type 2 qui présentent un risque élevé de ces événements.

La FDA a approuvé les nouvelles doses sur la base d'une étude de bioéquivalence et des données d'essais cliniques pour le Rybelsus, a déclaré Novo.

Le fabricant danois de médicaments s'attend à ce que le régulateur de la santé prenne une décision sur une dose de 25 mg de comprimés Ozempic d'ici la fin de 2026.