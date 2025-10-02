 Aller au contenu principal
Novo Holdings soutient le fonds quantique de 300 millions d'euros de 55 North
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 09:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société danoise de capital-risque 55 North a annoncé jeudi qu'elle avait lancé son premier fonds de 300 millions d'euros (352,05 millions de dollars) pour investir dans les technologies quantiques dans les domaines de l'informatique, de la détection et des communications.

Environ 134 millions d'euros ont été investis par Novo Holdings, l'actionnaire de contrôle du fabricant de médicaments contre l'obésité Novo Nordisk NOVOb.CO , et par le fonds de crédit public danois EIFO.

"Le quantique n'est plus une expérience scientifique, c'est un impératif stratégique", a déclaré Owen Lozman, associé directeur de 55 North. "L'Europe doit faire avancer son programme quantique pour rester un producteur, et pas seulement un acheteur, de technologies quantiques."

En juillet, l'EIFO et la Fondation Novo Nordisk ont déclaré qu'ils investiraient 80 millions d'euros pour construire ce qui sera, selon eux, l'ordinateur quantique le plus puissant du monde.

(1 dollar = 0,8522 euro)

