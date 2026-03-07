Novo et Hims vont vendre ensemble des médicaments contre l'obésité pour mettre fin à leur querelle, selon Bloomberg News

Novo Nordisk, le fabricant du Wegovy,

NOVOb.CO prévoit de vendre ses médicaments amaigrissants sur la plateforme de Hims & Hers Health HIMS.N , mettant ainsi fin à un différend entre les deux sociétés qui s'est transformé en bataille juridique le mois dernier, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Les actions de Hims ont fait un bond de 39 % dans les échanges après les heures de bureau après la publication du rapport.

Ce rapport intervient près d'un mois après que Novo a poursuivi Hims pour violation de brevet à la suite du lancement, puis de l'annulation, par l'entreprise américaine de télésanté d'une version générique à 49 dollars de la pilule anti-obésité de Novo.

La Food and Drug Administration américaine avait également menacé de prendre des mesures à l'encontre de Hims.

Novo et Hims prévoient d'annoncer un nouveau partenariat dès lundi, selon le rapport, citant une personne au courant de l'affaire.

L'année dernière, Novo a mis fin à un accord de courte durée pour vendre son médicament amaigrissant Wegovy par l'intermédiaire de Hims en raison des tactiques de marketing de la société et de la poursuite des ventes de versions génériques de Wegovy.

Un porte-parole de Novo a déclaré par courrier électronique que la société est "toujours en conversation avec des entreprises qui peuvent aider à améliorer l'accès des patients aux médicaments approuvés par la FDA".

Hims n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.