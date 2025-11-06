 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Novavax reporte son objectif de rentabilité en vue des lancements menés par Sanofi
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 21:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La société reporte son objectif de rentabilité à 2028

*

Prévoit un chiffre d'affaires préliminaire pour 2026

*

Les prescriptions de vaccins contre le COVID-19 ont baissé d'environ 20 % cette saison

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3) par Mariam Sunny et Siddhi Mahatole

Novavax NVAX.O a communiqué jeudi son chiffre d'affaires ajusté préliminaire pour 2026 et repoussé son objectif de rentabilité d'un an, à 2028, alors que la biotech attend le lancement de produits clés dans le cadre de son partenariat avec Sanofi SASY.PA .

La société mise sur le lancement d'un vaccin combiné COVID-19-grippe, qui comprend son vaccin, Nuvaxovid, par le fabricant français de médicaments.

Novavax, qui avait obtenu les droits de licence pour Nuvaxovid l'année dernière pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars, s'attend à ce que les redevances provenant du vaccin augmentent considérablement au cours de la saison 2026, car Sanofi mène des efforts de commercialisation aux États-Unis et dans l'Union européenne.

La société prévoit un chiffre d'affaires ajusté pour 2026 compris entre 185 et 205 millions de dollars, hors redevances et ventes provenant de son accord de licence avec Sanofi.

Novavax est confrontée à la pression des investisseurs en raison de la faiblesse des ventes de Nuvaxovid.

Le mois dernier, le fonds spéculatif Shah Capital, son deuxième actionnaire le plus important, a demandé au conseil d'administration d'envisager la vente de la société.

"Shah Capital, actionnaire à hauteur de 8 %, continue d'être très déçu de n'avoir obtenu qu'une part de 1 % des ventes de vaccins cette saison et de continuer à s'attendre à des pertes d'exploitation", a déclaré le fondateur Himanshu Shah à l'agence Reuters.

Selon Novavax, les prescriptions de vaccins contre le COVID-19 ont diminué d'environ 20 % au cours de la saison de vaccination actuelle, à la suite de nouvelles recommandations américaines qui ont créé de la confusion et des obstacles pour les Américains souhaitant se faire vacciner.

"Lorsque nous pensons au marché du COVID cette année et à ses perspectives d'avenir, nous constatons qu'il y a une certaine remise à zéro aux États-Unis", a déclaré Jim Kelly, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires ajusté pour 2025 se situe entre 1,04 et 1,06 milliard de dollars, contre 1 à 1,05 milliard de dollars précédemment. Ce chiffre exclut les ventes et les redevances de Sanofi.

La perte nette du troisième trimestre s'est creusée pour atteindre 202 millions de dollars, contre 121 millions de dollars un an plus tôt, en raison de charges sans effet sur la trésorerie de 126 millions de dollars.

Valeurs associées

NOVAVAX
7,5900 USD NASDAQ -1,30%
SANOFI
85,610 EUR Euronext Paris +0,45%
© 2025 Thomson Reuters.

