Novavax reporte d'un an son objectif de rentabilité en raison de la faiblesse des ventes du vaccin COVID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'entreprise reporte son objectif de rentabilité à 2028

*

Le fabricant du vaccin COVID prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street

*

Les prescriptions pour le vaccin COVID-19 de Novavax ont chuté de 20 % cette saison

(Ajout d'actions et de détails sur les prévisions pour 2026 et les commentaires de la conférence téléphonique dans les paragraphes 1-6, les commentaires des investisseurs dans les paragraphes 8-9) par Mariam Sunny et Siddhi Mahatole

Novavax NVAX.O a reporté jeudi son objectif de rentabilité d'un an à 2028, les changements dans la politique de vaccination américaine ayant freiné les ventes du vaccin COVID-19 de la société.

Les actions de la société ont chuté de 1 % après avoir projeté des revenus ajustés préliminaires pour 2026 inférieurs aux estimations de Wall Street.

La société a déclaré que les prescriptions pour son vaccin COVID ont chuté de 20 % au cours de la saison de vaccination actuelle à la suite de nouvelles recommandations américaines qui ont créé de la confusion et des obstacles pour les Américains qui souhaitent se faire vacciner.

"Lorsque nous pensons au marché du COVID cette année et à ses attentes futures, nous constatons qu'il y a une certaine remise à zéro aux États-Unis", a déclaré Jim Kelly, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Novavax prévoit un chiffre d'affaires ajusté pour 2026 compris entre 185 et 205 millions de dollars, hors redevances et ventes provenant de son accord de licence avec Sanofi

SASY.PA . Les analystes avaient prévu environ 450,4 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Ces perspectives moroses interviennent alors que Novavaxse concentresur les partenariats pour réduire les coûts et stimuler la croissance, dans un contexte de pression continue de la part des investisseurs sur les ventes moroses de son vaccin COVID, le Nuvaxovid.

Son deuxième actionnaire le plus important, le fonds spéculatif Shah Capital, a demandé le mois dernier au conseil d'administration d'envisager la vente de l'entreprise.

"Shah Capital, actionnaire à hauteur de 8 %, continue d'être très déçu de n'avoir obtenu qu'une part de 1 % des ventes de vaccins cette saison et de continuer à s'attendre à des pertes d'exploitation", a déclaré Himanshu Shah, fondateur du fonds, à l'agence Reuters.

"Les actionnaires de Novavax seront mieux servis sous l'égide d'une société pharmaceutique plus importante

La société prévoit que son chiffre d'affaires ajusté pour 2025 se situera entre 1,04 milliard et 1,06 milliard de dollars,contre une fourchette de 1 milliardà 1 ,05 milliard de dollars précédemment. Ce chiffre exclut les ventes et les redevances de Sanofi.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 70 millions de dollars, dépassant les estimations de 42,13 millions de dollars.

La perte nette pour le trimestre clos le 30 septembre s'est creusée pour atteindre 202 millions de dollars, contre 121 millions de dollars un an plus tôt, la société ayant enregistré des charges hors trésorerie de 126 millions de dollars.