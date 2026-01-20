 Aller au contenu principal
Novavax progresse après avoir signé un accord de licence avec Pfizer pour le développement de vaccins
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax &NVAX.O> augmentent de 4,5 % à 8,37 $ avant la mise sur le marché

** NVAX déclare avoir conclu un accord de licence avec Pfizer &PFE.N> pour développer des vaccins contre les maladies infectieuses

** PFE aura accès à la technologie de l'adjuvant Matrix-M de NVAX, ce qui permettra au fabricant de médicaments de rechercher, de développer et de commercialiser des vaccins contenant l'adjuvant

** Un adjuvant est un ingrédient utilisé dans certains vaccins qui aide à créer une réponse immunitaire plus forte

** NVAX recevra un paiement initial de 30 millions de dollars au premier trimestre. Elle pourra recevoir jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires en paiements d'étape

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 6,1 % au cours des 12 derniers mois

