Novavax progresse après avoir signé un accord de licence avec Pfizer pour le développement de vaccins

20 janvier - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax &NVAX.O> augmentent de 4,5 % à 8,37 $ avant la mise sur le marché
** NVAX déclare avoir conclu un accord de licence avec Pfizer &PFE.N> pour développer des vaccins contre les maladies infectieuses
** PFE aura accès à la technologie de l'adjuvant Matrix-M de NVAX, ce qui permettra au fabricant de médicaments de rechercher, de développer et de commercialiser des vaccins contenant l'adjuvant
** Un adjuvant est un ingrédient utilisé dans certains vaccins qui aide à créer une réponse immunitaire plus forte
** NVAX recevra un paiement initial de 30 millions de dollars au premier trimestre. Elle pourra recevoir jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires en paiements d'étape
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 6,1 % au cours des 12 derniers mois
