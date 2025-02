Novavax: parvient à réduire ses pertes en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Novavax annonce que ses ventes ont atteint 682 M$ en 2024, en baisse de 30% par rapport au précédent exercice, tandis que les dépenses opérationnelles sont aussi en forte baisse, passant de 1550 à 931 M$.



Le laboratoire est parvenu à réduire nettement ses pertes: après une perte de 545 M$ l'an dernier, Novavax enregistre une perte plus limitée de 187 M$ en 2024.



Par conséquent, le BPA dilué ressort à -1,23$ vs -5,41$ en 2023.



'En 2024, nous avons dévoilé notre nouvelle stratégie de croissance, en réorientant notre priorité de la commercialisation de notre vaccin contre la COVID-19 vers la valorisation de notre plateforme technologique de pointe', a déclaré John C. Jacobs, président et directeur général de Novavax.



' À l'horizon 2025 et au-delà, nous estimons être bien positionnés pour créer une valeur significative pour toutes les parties prenantes', a-t-il ajouté.





