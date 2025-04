Novavax fait le point sur une demande de la FDA pour son vaccin anti-Covid

(AOF) - Novavax a annoncé avoir récemment reçu une communication officielle des autorités sanitaires américaines demandant la génération de données cliniques supplémentaires concernant son vaccin contre la Covid-19. La société américaine spécialisée dans les vaccins s’est dite impatiente de collaborer avec la FDA afin de répondre à sa demande et d'obtenir l'approbation pour son vaccin le plus rapidement possible.

