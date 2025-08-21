Novavax émet 225 MUSD d'obligations convertibles 2031
21/08/2025
À l'issue de la transaction, prévue autour du 27 août 2025, il restera 26,5 MUSD d'obligations 2027 en circulation, et le montant total des obligations 2031 atteindra 225 MUSD. Le prix de conversion initial est fixé à 11,14 USD par action, soit une prime de 27,5% sur le cours du 20 août 2025.
L'opération vise à allonger la maturité de la dette et renforcer la structure financière.
Valeurs associées
|7,7525 USD
|NASDAQ
|-11,30%
