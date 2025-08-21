Novavax chute sur le refinancement d'obligations convertibles de 225 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 août - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax
NVAX.O chutent de 7,8 % à 8,06 $ avant l'ouverture du marché
** NVAX va émettre 225 millions de dollars d'obligations convertibles à 4,625 % à échéance 2031
** Environ 175,3 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031 ont été émis en échange de 148,7 millions de dollars d'obligations convertibles à 5,00 % à échéance 2027 et d'environ 49,7 millions de dollars d'obligations à échéance 2031 vendues au comptant
** Le prix de conversion fixé à 11,14 $ par action représente une prime de 27,5 % par rapport à la dernière clôture de NVAX
** Environ 26,5 millions de dollars d'obligations 2027 resteront en circulation, selon NVAX
** La société a 162,42 millions d'actions en circulation et une capitalisation boursière de 1,42 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, NVAX a progressé de 8,7 % depuis le début de l'année
