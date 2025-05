Novavax: accord de collaboration révisé avec Takeda au Japon information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - Novavax annonce la révision de son accord de collaboration avec Takeda pour Nuvaxovid au Japon.



Les nouvelles conditions incluent un paiement initial, un versement pour la saison 2024/2025, des jalons annuels liés aux autorisations réglementaires, ainsi que des redevances sur les ventes nettes perçues chaque saison à l'avenir.



John C. Jacobs, président-directeur général de Novavax, déclare que cet accord renforcé ' améliore [la] capacité à opérer efficacement sur le marché japonais ' et confirme la valeur de la technologie Matrix-M®.





