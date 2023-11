Novartis vise 5% de croissance de ses ventes jusqu'en 2027

Le géant pharmaceutique suisse Novartis vise une croissance de 5% de ses ventes jusqu'en 2027, annonce-t-il mardi, grâce à son recentrage sur l'innovation, maintenant qu'il a bouclé la scission de Sandoz.

( AFP / GABRIEL MONNET )

Début octobre, le groupe suisse s'est séparé de Sandoz, son ex-filiale spécialisée dans les médicaments génériques et biosimilaires, en l'introduisant séparément en Bourse, ce qui lui a permis de parachever son recentrage sur la recherche pharmaceutique et ses nouveaux médicaments.

Novartis fait cette annonce avant une conférence pour les investisseurs consacrée à ses activités de recherche et développement qui doit se tenir mardi à Londres.

Le groupe prévoyait 4% de croissance de ses ventes d'ici 2027 jusqu'ici.

Il compte désormais se concentrer sur quatre grands domaines thérapeutiques, le premier regroupant les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, le second se concentrant sur l'immunologie, le troisième sur les neuroscience et le quatrième sur l'oncologie, détaille-t-il.

Son portefeuille de recherche compte 103 projets, précise le groupe basé à Bâle, le coeur de l'industrie pharmaceutique en Suisse.