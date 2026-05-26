Novartis va présenter des données de son portefeuille rénal début juin

Novartis annonce qu'il présentera les données de 15 résumés de son portefeuille rénal lors du congrès de l'Association européenne du rénal (ERA), qui se tiendra à Glasgow du 3 au 6 juin, des données faisant progresser la compréhension scientifique des maladies rénales.

Les présentations incluent des résultats avancés de phase III pour Vanrafia (atrasentan) et Fabhalta (iptacopan), ainsi que des données de suivi prolongé de la thérapie expérimentale anti-APRIL zigakibart dans la néphropathie à IgA (IgAN).

Le laboratoire pharmaceutique suisse fera aussi part d'analyses distinctes explorant les caractéristiques de la maladie dans l'IgAN et la glomérulopathie C3 (C3G), afin de contribuer aux recherches futures et aux approches thérapeutiques.

"Ensemble, ces résultats reflètent notre innovation continue et une approche scientifique visant à générer des preuves qui éclairent l'avenir des soins rénaux", commente Ruchira Glaser, responsable global du développement cardiovasculaire, rénal et métabolique chez Novartis.