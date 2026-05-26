 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novartis va présenter des données de son portefeuille rénal début juin
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 07:45

Novartis annonce qu'il présentera les données de 15 résumés de son portefeuille rénal lors du congrès de l'Association européenne du rénal (ERA), qui se tiendra à Glasgow du 3 au 6 juin, des données faisant progresser la compréhension scientifique des maladies rénales.

Les présentations incluent des résultats avancés de phase III pour Vanrafia (atrasentan) et Fabhalta (iptacopan), ainsi que des données de suivi prolongé de la thérapie expérimentale anti-APRIL zigakibart dans la néphropathie à IgA (IgAN).

Le laboratoire pharmaceutique suisse fera aussi part d'analyses distinctes explorant les caractéristiques de la maladie dans l'IgAN et la glomérulopathie C3 (C3G), afin de contribuer aux recherches futures et aux approches thérapeutiques.

"Ensemble, ces résultats reflètent notre innovation continue et une approche scientifique visant à générer des preuves qui éclairent l'avenir des soins rénaux", commente Ruchira Glaser, responsable global du développement cardiovasculaire, rénal et métabolique chez Novartis.

Valeurs associées

NOVARTIS
119,080 CHF Swiss EBS Stocks -0,32%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,374 +46,67%
CAC 40
8 192,55 -0,80%
Pétrole Brent
98,89 +2,69%
KALRAY
12,8 -3,03%
SOITEC
168,3 -4,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank