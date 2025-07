Novartis: un échec en phase III pour Consentyx information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Novartis indique que son étude de phase III GCAptAIN sur Cosentyx n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, à savoir une rémission soutenue à la semaine 52 chez les adultes atteints d'artérite à cellules géantes nouvellement diagnostiquée ou récurrente.



Dans cette étude, Cosentyx a été évalué en association avec une réduction progressive des stéroïdes pendant 26 semaines et comparé à un placebo plus une réduction progressive des stéroïdes pendant 52 semaines.



Bien que les critères secondaires n'aient pas fait état de supériorité statistique, le médicament a montré des résultats numériquement meilleurs par rapport au placebo pour la dose cumulative de stéroïdes et la toxicité liée aux stéroïdes.



Les données d'innocuité se sont révélées conformes au profil connu de Cosentyx dans ses indications approuvées. Novartis procédera à une évaluation complète des données du GCAptAIN et partagera les résultats à une date ultérieure.





Valeurs associées NOVARTIS 97,870 CHF Swiss EBS Stocks -0,57%