Novartis soutenu par plusieurs analystes

(AOF) - Novartis (+0,28%, à 107,38 francs suisses) est plutôt calme à la Bourse de Zurich, malgré plusieurs recommandations positives. JPMorgan est par exemple passé de Neutre à Achat, tout en relevant sa cible de cours de 95 à 125 francs suisses. De son côté, Baader Europe a confirmé son avis à Ajouter, avec un objectif rehaussé de 115 à 124 francs suisses.
Les analystes ont relevé leur estimation de bénéfices grâce à une exécution solide, le groupe a notamment relevé deux fois ses perspectives en 2025, soutenu par une croissance vigoureuse dans l'ensemble des domaines prioritaires (oncologie, neurosciences, immunologie…).
En outre, grâce à une présence sur des segments à forte croissance et à forte marge, à une bonne activité de la R&D et à une stratégie d'acquisitions ciblées, Baader Europe a augmenté la prime appliquée dans sa valorisation à 30%, contre 20% auparavant. La société vise une croissance de ses ventes de 5 à 6% en taux de croissance annuel composé sur la période 2025-2030.
