Novartis: série de présentations prévues au congrès de l'ESC information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 08:51









(Zonebourse.com) - Novartis annonce qu'il présentera les données de 19 abstracts 'mettant en évidence la solidité de son portefeuille cardiovasculaire', lors du congrès 2025 de la Société européenne de cardiologie (ESC), prévu à Madrid du 29 août au 1er septembre.



Le laboratoire pharmaceutique suisse fera ainsi part de deux études VictORION qui montreront l'impact de Leqvio sur la qualité de vie des patients, et en tant que monothérapie hypocholestérolémiante.



L'étude Lp(a)FRONTIERS APHERESIS évaluera l'effet du pelacarsen sur la réduction du besoin d'aphérèse des lipoprotéines - une procédure d'élimination du cholestérol similaire à la dialyse.



L'étude PARACHUTE-HF mettra en évidence l'efficacité et l'innocuité d'Entresto dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite due à la maladie de Chagas chronique.



'D'autres présentations permettront d'évaluer la sécurité du nouvel actif en cours de développement, l'abélacimab, dans le traitement de la fibrillation auriculaire', ajoute enfin le géant de la santé helvétique.





