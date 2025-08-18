Novartis: série de présentations prévues au congrès de l'ESC
Le laboratoire pharmaceutique suisse fera ainsi part de deux études VictORION qui montreront l'impact de Leqvio sur la qualité de vie des patients, et en tant que monothérapie hypocholestérolémiante.
L'étude Lp(a)FRONTIERS APHERESIS évaluera l'effet du pelacarsen sur la réduction du besoin d'aphérèse des lipoprotéines - une procédure d'élimination du cholestérol similaire à la dialyse.
L'étude PARACHUTE-HF mettra en évidence l'efficacité et l'innocuité d'Entresto dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite due à la maladie de Chagas chronique.
'D'autres présentations permettront d'évaluer la sécurité du nouvel actif en cours de développement, l'abélacimab, dans le traitement de la fibrillation auriculaire', ajoute enfin le géant de la santé helvétique.
Valeurs associées
|99,390 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,10%
