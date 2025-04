Novartis s'offre Regulus Therapeutics pour 1,7 milliard de dollars

(AOF) - Novartis a conclu un accord et un plan de fusion en vue d'acquérir la société américaine Regulus Therapeutics pour 1,7 milliard de dollars. Pour cette transaction, le laboratoire suisse va débourser 7 dollars par action, qui représentent une prime de 108 % par rapport au cours de clôture du 29 avril. En outre, les actionnaires de Regulus Therapeutics recevront un droit à la valeur conditionnelle prévoyant un autre paiement de 7 dollars par titre.

