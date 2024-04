Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: résultats intermédiaires positifs pour Fabhalta information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Novartis fait part des résultats positifs d'une analyse intermédiaire pré-spécifiée de l'étude de phase III APPLAUSE-IgAN de Fabhalta (iptacopan), chez des patients atteints de néphropathie à IgA (IgAN), cause majeure d'insuffisance rénale chronique dans le monde.



Dans l'analyse, les patients traités par Fabhalta ont en effet obtenu une réduction cliniquement et statistiquement significative de la protéinurie de 38,3% à neuf mois, par rapport au placebo en plus des soins de soutien.



Le critère d'évaluation principal, évaluant la capacité de Fabhalta à ralentir la progression des IgAN en mesurant la pente annualisée du débit total de filtration glomérulaire (DFGe) sur 24 mois, est attendu à la fin de l'étude en 2025.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +0.46%