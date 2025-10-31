 Aller au contenu principal
Novartis repart à la hausse, Morgan Stanley se dit plus optimiste
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 12:31

Novartis compte parmi les plus fortes hausses du SMI vendredi à la Bourse de Zurich, Morgan Stanley ayant relevé son conseil sur le titre de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 108 à 110 francs suisses.

Vers 12h10, l'action du groupe pharmaceutique progresse de 0,3% tandis que l'indice de référence des valeurs suisses recule de 0,3%.

Dans une note diffusée dans la matinée, le broker justifie son relèvement de recommandation par le récent mouvement de retrait amorcée par la valeur, en dépit de l'amélioration du 'mix' du portefeuille de produits dont bénéficie le laboratoire et de la perspective du prochain lancement de Rhapsido, son nouveau comprimé contre l'urticaire.

'Si nous nous attendons à ce que la croissance reste modeste en 2026, nous anticipons une accélération à partir de 2027', indique l'intermédiaire, qui dit par ailleurs s'attendre à une journée d'investisseurs optimiste le 20 novembre, anticipant là encore un effet favorable au niveau du cours de Bourse.

