Novartis relève à nouveau ses objectifs financiers pour 2024

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a publié mardi des chiffres en hausse pour le troisième trimestre et relevé ses objectifs financiers pour 2024 pour la troisième fois de l'exercice.

Le groupe a vu son bénéfice net de base augmenter de 15% à 4,1 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) et son chiffre d'affaires progresser de 9% à 12,8 milliards de dollars, indique-t-il dans un communiqué.

Il vise désormais une croissance de ses ventes "à deux chiffres faible" sur l'ensemble de l'année, soit supérieure à 10%. Auparavant, Novartis s'attendait à une croissance "entre un chiffre élevé et deux chiffres bas", soit légèrement inférieure ou légèrement supérieure à 10%.

Durant le troisième trimestre, les ventes de Pluvicto, un traitement contre le cancer de la prostate approuvé en 2022 aux Etats-Unis et dans l’Union européenne, ont augmenté de 50% par rapport à la même période un an plus tôt pour atteindre 386 millions de dollars.

Ses ventes aux Etats-Unis avaient dans un premier temps été restreintes par des capacités de production insuffisantes pour répondre à la demande. Mais en janvier, les autorités sanitaires américaines avaient autorisé Novartis à fabriquer ce traitement dans une seconde usine aux Etats-Unis.

L'an passé, Novartis s’était séparé de Sandoz, sa filiale dédiée aux médicaments génériques et biosimilaires, début octobre en l’introduisant séparément en Bourse.