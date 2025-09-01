Novartis: présente les résultats pour le Leqvio à l'ESC information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 10:31









(Zonebourse.com) - Novartis a annoncé les résultats positifs de l'étude de phase IV V-DIFFERENCE, évaluant Leqvio® (inclisiran) par rapport à un placebo, chez des patients présentant un taux de cholestérol élevé (hypercholestérolémie) qui n'ont pas atteint les objectifs recommandés par les lignes directrices en matière de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C).



Ces données seront présentées lors de l'une des sessions de la Hot Line du congrès 2025 de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui se tiend à Madrid, en Espagne, du 29 août au 1er septembre 2025.



V-DIFFERENCE est la première étude à montrer que Leqvio, priorisé après les statines, aide davantage de patients à atteindre rapidement les objectifs de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C) tout en réduisant les douleurs musculaires.



85 % des patients traités par Leqvio plus un traitement hypolipémiant (LLT) optimisé individuellement ont atteint les objectifs de LDL-C dans les 90 jours, contre 31 % des patients sous placebo plus LLT.



Les patients sous Leqvio plus LLT étaient 43 % moins susceptibles de présenter des effets indésirables liés aux muscles par rapport à ceux sous placebo plus LLT.



' V-DIFFERENCE est la plus grande étude sur la réduction du LDL-C avec Leqvio à ce jour, et la première à se concentrer sur les résultats centrés sur le patient ', a déclaré Ulf Landmesser, M.D., président du département de cardiologie, d'angiologie et de médecine de soins intensifs du Centre cardiaque allemand de la Charité et de l'Université de médecine de la Charité de Berlin.



' Ces résultats mettent en évidence le potentiel de Leqvio à transformer les soins cardiovasculaires en améliorant les résultats significatifs pour les patients. V-DIFFERENCE a démontré que l'utilisation précoce de Leqvio est un moyen efficace d'aider les patients à atteindre plus rapidement leurs objectifs en matière de LDL-C sans avoir besoin d'ajouter d'autres traitements ou de maximiser les doses de statines' a déclaré Ruchira Glaser, M.D., responsable mondiale de l'unité de développement cardiovasculaire, rénal et métabolique de Novartis.







