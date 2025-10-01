Novartis obtient le feu vert pour son traitement contre l'urticaire chronique
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 09:00
Le médicament, dont le principe actif est le remibrutinib, bloque une protéine clé du système immunitaire (BTK) à l'origine des réactions allergiques. Il sera commercialisé aux Etats-Unis au prix de 4 521 dollars pour 30 jours.
Selon Novartis, les essais cliniques ont montré une amélioration significative des symptômes dès la deuxième semaine, un tiers des patients étant totalement soulagés au bout de 12 semaines. Le médicament ne nécessite pas de suivi biologique particulier. Rhapsido est également en cours d'examen dans l'UE, au Japon et en Chine, et testé pour d'autres maladies immunitaires.
Valeurs associées
|102,420 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+2,30%
