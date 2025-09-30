 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Novartis obtient l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre les maladies de la peau aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 4-7 et des informations générales aux paragraphes 8 à 10)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le traitement oral de Novartis NOVN.S pour les patients souffrant d'une maladie inflammatoire chronique de la peau, a déclaré mardi lefabricant suisse de médicaments.

La pilule à deux prises quotidiennes, Rhapsido, est approuvée pour les patientsprésentant des symptômes d'urticaire chronique spontanée (CSU) malgré les thérapies standard.

L'urticaire chronique spontanée est une affection cutanée de longue durée sans cause connue, caractérisée par une urticaire récurrente - des zébrures rouges qui démangent - et parfois un gonflement, durant six semaines ou plus.

L'approbation est basée sur les résultats de deux études de phase avancée dans lesquelles Rhapsido a montré des améliorations statistiquement significatives par rapport au placebo en ce qui concerne la sévérité des démangeaisons, le nombre d'urticaires et l'activité globale de la maladie, a déclaré Novartis.

Les patients ont obtenu un bon contrôle de la maladie dès la deuxième semaine, et environ un tiers d'entre eux ont bénéficié d'un soulagement complet des démangeaisons et de l'urticaire à la douzième semaine, a indiqué la société.

Le médicament, connu sous le nom chimique de remibrutinib, agit eninhibant une protéine appelée BTK, qui joue un rôle crucial dans le déclenchement de la réponse allergique de l'organisme, et aide ainsi à prévenir les symptômes en calmant les cellules immunitaires hyperactives.

Selon Novartis, Rhapsido présente un profil d'innocuité qui ne nécessite aucune surveillance en laboratoire.

Parmi les autres traitements approuvés aux États-Unis figurent le Dupixent de Sanofi SASY.PA et Regeneron et le traitement injectable Xolair de Novartis et Roche ROG.S .

Novartis a achevé les demandes d'autorisation pour Rhapsido dans l'Union européenne et au Japon, et une revue prioritaire a été accordée en Chine, a indiqué le groupe.

Le médicament est également testépour diverses affections liées au système immunitaire, notamment l'hidradénite suppurée et lesallergies alimentaires.

Valeurs associées

NOVARTIS
100,120 CHF Swiss EBS Stocks +1,08%
ROCHE HLDG DR
259,900 CHF Swiss EBS Stocks +1,48%
SANOFI
78,550 EUR Euronext Paris +0,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

