Novartis obtient des résultats positifs pour l'ianalumab dans la maladie de Sjögren
29/10/2025 à 16:40

Novartis annonce des résultats cliniques positifs pour l'ianalumab (300 mg mensuels) dans deux essais de phase III portant sur la maladie de Sjögren, présentés lors du congrès de l'American College of Rheumatology.

Le traitement a montré une amélioration significative de l'activité de la maladie et une réduction du fardeau des patients dès la 16? semaine, avec un effet maintenu jusqu'à la 52? semaine.
Le Pr Xavier Mariette (Hôpital Bicêtre, AP-HP) souligne que ces essais sont 'les premiers de phase III à démontrer une amélioration significative de l'activité de la maladie'. Shreeram Aradhye, directeur médical de Novartis, estime que ces données 'confirment le potentiel transformateur de l'ianalumab'.
Ce traitement expérimental, anticorps monoclonal ciblant le récepteur BAFF-R, agit par déplétion et inhibition des cellules B, responsables de l'inflammation auto-immune. Les études ont également confirmé un profil de tolérance comparable au placebo.

