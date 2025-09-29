 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Novartis lance une plateforme directe pour Cosentyx aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 14:50

Novartis annonce le lancement le 1er novembre 2025 d'une plateforme de vente directe aux patients (direct-to-patient, DTP) aux États-Unis pour son traitement phare Cosentyx (secukinumab).

Ce dernier sera proposé à un prix réduit de 55% par rapport au tarif catalogue pour les patients payant comptant.
Le groupe prévoit d'étendre ce modèle à d'autres produits et étudie une offre directe aux employeurs pour améliorer l'accès et l'abordabilité.

Cosentyx, approuvé par la FDA contre plusieurs maladies inflammatoires, a déjà été prescrit à plus de 1,8 million de patients depuis 2015. Novartis rappelle par ailleurs l'existence de ses programmes d'aide aux patients permettant, dans certains cas, un accès gratuit au traitement.

Valeurs associées

NOVARTIS
98,390 CHF Swiss EBS Stocks -0,01%
