Novartis: lance une OPA sur Regulus Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que sa filiale Redwood Merger Sub Inc. a lancé une offre publique d'achat visant l'intégralité des actions ordinaires de Regulus Therapeutics Inc. à 7,00 $ par action, accompagnée d'un droit à un paiement conditionnel supplémentaire de 7,00 $ en cas de franchissement d'une étape réglementaire.



L'offre, déposée auprès de la SEC le 27 mai 2025, expire le 24 juin 2025 à 00h01 (heure de New York), sauf prolongation.



Le conseil d'administration de Regulus a recommandé aux actionnaires d'accepter l'offre.



Celle-ci est soumise à des conditions usuelles, notamment l'obtention de la majorité des actions et la validation antitrust. L'opération n'est pas conditionnée à un financement.







