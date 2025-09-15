Novartis et Monte Rosa concluent un accord de 5,7 milliards de dollars pour le développement de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S et le développeur de médicaments Monte Rosa Therapeutics GLUE.O ont signé un accord de licence d'une valeur maximale de 5,7 milliards de dollars lundi pour développer des médicaments contre les maladies à médiation immunitaire.