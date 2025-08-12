 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Novartis: données de phase III positives dans la PIT
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 09:00

(Zonebourse.com) - Novartis fait part des premiers résultats positifs de VAYHIT2, essai de phase III sur l'ianalumab associé à l'eltrombopag chez des patients atteints de thrombocytopénie immunitaire primaire (PIT) précédemment traités par des corticostéroïdes.

Comparé au placebo associé à l'eltrombopag, il a considérablement prolongé le délai avant l'échec du traitement, soit la durée des taux de plaquettes sans danger pendant et après le traitement, le critère d'évaluation principal de l'étude.

'Les patients traités par l'ianalumab ont également présenté un taux significativement plus élevé d'améliorations durables de la numération plaquettaire, le principal critère d'évaluation secondaire', ajoute le groupe de santé suisse.

L'ianalumab pourrait ainsi offrir un contrôle à long terme de la maladie grâce à un traitement de courte durée. Ces données devraient être présentées lors d'une prochaine réunion médicale et soumises à des autorités réglementaires en 2027.

Valeurs associées

NOVARTIS
96,430 CHF Swiss EBS Stocks +0,43%
