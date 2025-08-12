Novartis: données de phase III positives dans la PIT information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 09:00









(Zonebourse.com) - Novartis fait part des premiers résultats positifs de VAYHIT2, essai de phase III sur l'ianalumab associé à l'eltrombopag chez des patients atteints de thrombocytopénie immunitaire primaire (PIT) précédemment traités par des corticostéroïdes.



Comparé au placebo associé à l'eltrombopag, il a considérablement prolongé le délai avant l'échec du traitement, soit la durée des taux de plaquettes sans danger pendant et après le traitement, le critère d'évaluation principal de l'étude.



'Les patients traités par l'ianalumab ont également présenté un taux significativement plus élevé d'améliorations durables de la numération plaquettaire, le principal critère d'évaluation secondaire', ajoute le groupe de santé suisse.



L'ianalumab pourrait ainsi offrir un contrôle à long terme de la maladie grâce à un traitement de courte durée. Ces données devraient être présentées lors d'une prochaine réunion médicale et soumises à des autorités réglementaires en 2027.





Valeurs associées NOVARTIS 96,430 CHF Swiss EBS Stocks +0,43%