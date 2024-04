Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: données d'efficacité positives dans la SEP information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 08:57









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que l'étude d'extension ouverte ALITHIOS évaluant son Kesimpta montre des bénéfices substantiels d'efficacité sur six ans chez les personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) récurrente récemment diagnostiquées et naïves de traitement.



Des résultats similaires ont été démontrés dans une analyse distincte dans l'ensemble de la population de l'étude, et le passage du tériflunomide au Kesimpta a entraîné des améliorations significatives dans plusieurs critères d'efficacité dans les deux analyses.



Le groupe de santé suisse ajoute que le traitement par Kesimpta pendant une période allant jusqu'à six ans continue d'être bien toléré avec des résultats d'innocuité constants, ce qui soutient son profil bénéfice-risque favorable dans la SEP récurrente.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.31%