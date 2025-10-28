Novartis: bénéfice net en hausse de 23% au 3T à 3,9 milliards USD

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a publié mardi un bénéfice net en hausse de 23% au troisième trimestre, à 3,9 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros).

Entre juillet et septembre, son chiffre d'affaires s’est accru de 8% par rapport à la même période un an plus tôt, à 13,9 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué.

La concurrence des médicaments génériques, auxquels est désormais exposé Entresto, son traitement phare contre l'insuffisance cardiaque, a eu un impact négatif de 7% sur ses ventes, a-t-il précisé.

Son directeur général, Vas Narasimhan, a cependant mis en avant les bonnes performances des nouveaux traitements, estimant que le groupe a réalisé "une performance financière solide au troisième trimestre, qui a "plus que compensé l'impact de l'érosion grandissante" venant des médicaments génériques.

Dimanche, Novartis a dévoilé une offre de 12 milliards de dollars pour racheter l'entreprises américaine Avidity Biosciences qui doit lui permettre de se renforcer dans les maladies génétiques neuromusculaires.

Depuis janvier, le groupe a également réalisé plusieurs acquisitions aux Etats-Unis. Il s'est renforcé dans les maladies cardiovasculaires avec le rachat, bouclé en avril, d'Anthos Therapeutics pour un montant susceptible d'atteindre 3,1 milliards dollars en tenant compte des paiements d'étapes, au fur et à mesure du développement des produits, et l'acquisition actuellement en cours de Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars.

Il s'est aussi renforcé dans les maladies rénales avec la reprise en juin de Regulus Therapeutics pour un montant grimpant jusqu’à 1,7 milliard de dollars en tenant compte des paiements d'étapes.