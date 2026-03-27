Novartis annonce le rachat d'Excellergy pour renforcer son pôle immunologie
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:46
Selon les termes de l'accord, le laboratoire pharmaceutique suisse versera jusqu'à 2 MdsUSD, incluant un paiement initial ainsi que des paiements d'étapes. La finalisation de l'opération est attendue au second semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires.
Renforcement de l'immunologie
Cette opération intervient alors que Novartis vise à consolider sa position dans l'immunologie, en particulier dans le traitement des allergies alimentaires et autres pathologies liées aux IgE.
L'acquisition permettra notamment d'intégrer Exl-111, un médicament actuellement en phase 1 de développement clinique. Selon Novartis, ce candidat-médicament pourrait compléter son portefeuille dans les allergies, avec des bénéfices attendus en termes de contrôle des symptômes et de facilité d'administration.
Une innovation importante
Contrairement aux traitements actuels, Exl-111 fonctionne de manière plus avancée. Les traitements conventionnels bloquent les IgE pour éviter qu'elles déclenchent une réaction. Exl-111 repose sur une approche nouvelle génération, avec une demi-vie prolongée et une capacité à réduire plus efficacement l'expression du récepteur impliqué dans les réactions allergiques. Autrement dit, Exl-111 agit sur les IgE déjà présentes dans l'organisme ce qui pourrait permettre une action plus rapide et plus efficace. Il a également été conçu pour rester plus longtemps dans le corps, ce qui pourrait permettre des traitements moins fréquents et plus pratiques.
Les données précliniques ainsi que les premières données pharmacocinétiques sont prometteuses. Si ces résultats sont confirmés, cette technologie pourrait permettre une amélioration du traitement de plusieurs maladies, dont les allergies alimentaires, l'urticaire chronique et l'asthme allergique.
"Excellergy apporte un programme anti-IgE différencié de nouvelle génération avec le potentiel d'offrir une suppression plus rapide et plus profonde du signal IgE ainsi qu'un meilleur contrôle des symptômes", a déclaré Fiona Marshall, présidente de la recherche biomédicale chez Novartis.
Cette acquisition montre la volonté du groupe de s'appuyer sur des bases scientifiques pour développer des traitements innovants à fort impact clinique, dans un domaine où les besoins médicaux restent importants.
Les marchés ont peu réagi à cette annonce : à l'ouverture de la bourse de Zurich ce matin, le titre restait stable.
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