Novartis acquiert la société américaine Avidity Biosciences pour 12 milliards de dollars

(AOF) - Novartis a annoncé hier avoir conclu un accord pour acquérir Avidity Biosciences, une société biopharmaceutique basée à San Diego et valorisée à 12 milliards de dollars. "L'accord une fois finalisé devrait permettre la création d'un géant de l'industrie (pharmaceutique), s'appuyant sur l'expertise de Novartis en matière d'atrophie musculaire spinale et sur ses capacités de commercialisation dans les maladies neuromusculaires génétiques", a fait savoir le géant pharmaceutique suisse dans un communiqué.

L'accord devrait être conclu au cours du premier semestre 2026. Il sera suivi de la séparation des programmes de cardiologie de précision en phase précoce d'Avidity vers une nouvelle entreprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS