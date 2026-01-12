Novartis a signé un accord de licence avec SciNeuro pour la maladie d'Alzheimer
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 16:36
Cet accord permettra de faire progresser le nouveau programme d'anticorps ciblant les bêta-amyloïdes de SciNeuro pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.
Novartis dirigera tout le développement et la commercialisation des produits à l'échelle mondiale.
SciNeuro recevra un paiement initial de 165 millions USD. SciNeuro est également éligible à un financement pour la recherche jusqu'à 1,5 milliard USD en développement, en réglementation et en jalons commerciaux, ainsi que des redevances.
" Il existe un besoin pressant de nouvelles thérapies différenciées pour aider à soulager la souffrance dans des maladies neurologiques dévastatrices telles que la maladie d'Alzheimer ", a déclaré Robert Baloh, responsable mondial des neurosciences et recherche biomédicale chez Novartis.
" Nous sommes heureux de collaborer avec SciNeuro, une organisation dotée d'une technologie propriétaire visant à cibler de manière sûre et efficace la bêta amyloïde et qui partage notre sentiment d'urgence et d'engagement envers ce domaine pathologique. "
Valeurs associées
|142,842 USD
|NYSE
|+0,93%
