Novacyt: confiance affichée avant le procès contre le DHSC

(CercleFinance.com) - La société franco-britannique Novacyt s'est déclarée confiante vendredi à l'approche du procès devant l'opposer au Ministère britannique de la santé et des affaires sociales (DHSC).



L'entreprise, spécialisée dans le diagnostic moléculaire, rappelle que l'audience de première instance doit commencer le 10 juin pour se terminer le 4 juillet, mais déclare s'attendre à ce que le tribunal prenne son temps avant de rendre son jugement.



Selon Novacyt, cela signifie que l'issue du procès ne sera pas connue dès le 4 juillet.



D'ici là, un examen préalable se tiendra le 30 avril, un processus habituel dans le cadre de contentieux et qui concernera principalement les préparatifs administratifs du procès.



Novacyt précise que le tribunal entendra à l'occasion une demande présentée par le DHSC, ce dernier souhaitant que le jugement soit inscrit pour la valeur totale de sa demande.



'Après avoir obtenu un avis juridique, la société considère que cette demande est très précaire avec de faibles chances d'aboutir, et est convaincue que le tribunal rejettera la demande', écrit-elle dans un communiqué.



Suite à ces annonces, l'action Novacyt cotée à la Bourse de Paris affichait un gain de presque 7% à la mi-journée.



Pour mémoire, le DHSC avait décidé l'an dernier de déposer une plainte à l'encontre du groupe et de sa filiale de tests moléculaires en raison du non-aboutissement d'un contrat d'approvisionnement en kits d'extraction de l'ARN, utilisés dans les tests PCR contre le Covid-19.



Suite à cette affaire, Novacyt avait à son tour déposé plainte cherchant notamment à obtenir le recouvrement des sommes dues par le DHSC.





Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +6.80%