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NOV en baisse après l'abaissement des perspectives pour le premier trimestre en raison des perturbations au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril -

** Les actions de NOV NOV.N chutent de 2,8 % à 18,55 $ avant le marché

** Le fournisseur de services pétroliers déclare que les perturbations opérationnelles dues à la guerre au Moyen-Orient feront baisser son chiffre d'affaires et ses bénéfices au premier trimestre en deçà de ses prévisions antérieures

** NOV estime que le conflit a réduit le chiffre d'affaires d'environ 54 millions de dollars et l'Ebitda ajusté d'environ 32 millions de dollars.

** NOV prévoit un chiffre d'affaires de 2,05 milliards de dollars, un bénéfice d'exploitation de 47 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 177 millions de dollars.

** L'entreprise avait précédemment prévu un Ebitda ajusté de 200 à 225 millions de dollars et s'attendait à ce que le chiffre d'affaires baisse de 1 à 3 % par rapport à l'année précédente.

** Depuis la dernière clôture, les actions sont en hausse de 22,2 % depuis le début de l'année

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