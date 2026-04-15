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NOV déclare que les perturbations au Moyen-Orient pèseront sur les résultats du premier trimestre
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services pétroliers NOV

NOV.N a déclaré mercredi que les perturbations opérationnelles dues à la guerre au Moyen-Orient entraîneraient une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au premier trimestre, en deçà de ses prévisions antérieures.

Elle estime que le conflit a réduit son chiffre d'affaires d'environ 54 millions de dollars et son Ebitda ajusté d'environ 32 millions de dollars.

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