Nouvelles règles pour UBS : quelles sont-elles et quel sera leur impact sur la banque suisse ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement suisse a publié mercredi un projet de législation pour une réglementation plus stricte de l'UBS UBSG.S , lançant ainsi un processus parlementaire pour promulguer de nouvelles règles qui pourraient affecter de manière significative la plus grande banque du pays.

Voici un aperçu des projets de règles et de la date à laquelle les versions finalisées pourraient entrer en vigueur:

SOUTENIR PLEINEMENT LES UNITÉS ÉTRANGÈRES

* Selon les changements majeurs, les banques d'importance systémique en Suisse devraient garantir entièrement leurs participations dans des filiales étrangères avec des fonds propres de catégorie 1 (CET1), contre 60 % à l'heure actuelle.

* Le Parlement pourra débattre de la proposition à partir de cet été.

* UBS disposera d'une période de transition de sept ans pour appliquer les nouvelles règles en matière de fonds propres, s'il n'y a pas de retard au cours des délibérations parlementaires.

* Les amendements concernant la couverture en capital de certains éléments du bilan, tels que les logiciels, entreront en vigueur le 1er janvier 2027. Les logiciels et les actifs d'impôts différés n'auront pas besoin d'une garantie totale du capital.

* Le gouvernement a décidé de ne pas modifier les règles relatives aux instruments de capital AT1 pour l'instant, dans l'attente de l'évolution de la situation internationale.

TAUX DE CAPITALISATION

* L'augmentation de 20 milliards de dollars de l'exigence de fonds propres CET1 d'UBS est inférieure aux 26 milliards de dollars envisagés précédemment parce que le volume des participations étrangères de la banque a diminué et parce que les mesures que le gouvernement peut introduire directement sont plus modérées que celles qui requièrent l'approbation du Parlement.

* Après la mise en œuvre des mesures, le futur ratio de capital CET1 du groupe UBS, basé sur des calculs pro forma, est de 15,5 %.

* Le gouvernement a déclaré que ce chiffre était conforme à celui d'autres grandes banques internationales telles que Morgan Stanley, Goldman Sachs et HSBC.

* Au niveau du groupe, cela correspond pour UBS à une augmentation du ratio de capital CET1 d'environ 1,1 point de pourcentage par rapport au quatrième trimestre 2025, selon le gouvernement.

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION * Le plan visant à renforcer la stabilité financière a été généralement bien accueilli lors de la période de consultation publique sur les propositions préliminaires du gouvernement présentées l'année dernière.

* Les mesures présentées mercredi sont plus modérées en raison des résultats de la procédure de consultation, a déclaré le gouvernement.

* Les idées avancées par certaines parties, telles qu'une augmentation générale des exigences en matière de fonds propres ou une séparation des activités d'UBS aux États-Unis, ont été jugées disproportionnées par le gouvernement.

* Si un référendum sur les règles de fonds propres d'UBS est organisé, le vote pourra avoir lieu au plus tôt en 2028. Cela pourrait encore retarder la mise en œuvre des règles.