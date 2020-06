Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelles manifestations dans les villes US malgré les couvre-feux Reuters • 03/06/2020 à 04:57









(Actualisé tout du long avec manifestations après les couvre-feux, éléments supplémentaires) WASHINGTON, 3 juin (Reuters) - Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues des principales villes américaines mardi soir, pour une huitième nuit consécutive de manifestations après la mort d'un homme afro-américain lors de son interpellation violente par la police de Minneapolis, en dépit des couvre-feux en vigueur. Une fusillade impliquant la police new-yorkaise a eu lieu à Brooklyn, a rapporté une chaîne de télévision locale affiliée à ABC, indiquant qu'au moins cinq personnes dont deux officiers de police ont été blessées, et toutes transportées à l'hôpital. A New York, Los Angeles, Philadelphie ou encore Atlanta, de vastes marches ont été organisées en la mémoire de George Floyd, un homme afro-américain âgé de 46 ans décédé à la suite de son interpellation, et d'autres victimes de violences policières. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Washington près du parc où les forces de sécurité ont tiré la veille des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants pacifistes, avant que le président Donald Trump traverse à pieds cette zone, depuis la Maison blanche, pour brandir une Bible devant une église endommagée lors d'incidents dimanche. Le Pentagone a indiqué dans un communiqué qu'il déplaçait 1.600 soldats dans la région de la capitale fédérale, mais pas dans Washington même, et que ceux-ci se trouvaient en état d'alerte "élevé" après les nuits de violences. Majoritairement pacifistes durant la journée, les manifestations basculent une fois la nuit tombée, donnant lieu à des émeutes, pillages, incendies, et affrontements entre contestataires et forces de l'ordre. Durant l'après-midi à Washington, une foule de manifestants se sont agenouillés devant le Capitole, scandant "pas de justice, pas de paix" à l'adresse des policiers leur faisant face de l'autre côté d'une clôture métallique. Malgré l'entrée en vigueur du couvre-feu et la ligne dure adoptée par Donald Trump pour mettre fin aux troubles, la foule est restée dans le centre de la capitale fédérale à la tombée de la nuit. A New York, là aussi après le couvre-feu, des milliers de manifestants ont traversé le pont de Brooklyn en chantant, alors que des hélicoptères de la police patrouillaient. D'autres manifestants réunis devant un accès routier au pont de Manhattan ont appelé les policiers à se joindre à leur marche. A Los Angeles, plusieurs milliers de personnes ont sillonné Hollywood Boulevard, tandis que d'autres ont pris place devant le siège de la police de la ville - donnant lieu, en contraste aux tensions nocturnes, à des embrassades et poignées de mains entre manifestants et policiers. Des milliers de personnes ont pris part à Houston, ville natale de George Floyd, à une marche organisée par la famille et des amis du défunt. A Minneapolis, la conjointe de Floyd a déclaré lors d'une conférence de presse que celui-ci était un homme bien. "Je veux que tout le monde sache ce que ces officiers de police m'ont pris", a déclaré Roxie Washington. "Gianna n'a plus de père", a-t-elle ajouté, en larmes, à propos de la fille du couple, âgée de 6 ans. Derek Chauvin, le policier blanc âgé de 44 ans qui a maintenu son genou contre la nuque de George Floyd, a été limogé de la police, puis arrêté et inculpé de meurtre. Les trois autres policiers impliqués dans l'arrestation de Floyd n'ont pas été inculpés. (Jonathan Ernst, Brendan O'Brien, Barbara Goldberg, Lisa Lambert, Zachary Fagenson, Nathan Layne, Susan Heavey; version française Jean Terzian)

