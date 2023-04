Nouvelles avancées dans l’exécution de la feuille de route pour un montant total de 3 M€

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce le lancement de la construction de l’unité d’hygiénisation en Normandie et de la chaufferie biomasse dans la Sarthe, dont les contrats avaient été annoncés en septembre dernier . Parallèlement, Charwood Energy signe une nouvelle commande pour la réalisation d’une chaufferie biomasse en Mayenne. Ces trois projets représentent un montant total de plus de 3 millions d’euros, en grande majorité facturable et livrable en 2023.

Adrien Haller, fondateur et Président-directeur général de Charwood Energy déclare : « Ces projets sont une nouvelle illustration de la pertinence de notre positionnement au cœur des enjeux de décarbonation pour relever le défi du dérèglement climatique. Fort des expertises de nos équipes, nous sommes fiers d’accompagner nos clients exploitants agricoles, industries et collectivités territoriales en leur fournissant les centrales pour produire leur propre énergie verte et réussir leur transition énergétique. »