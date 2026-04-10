Nouvelle stagnation des commandes à l'industrie aux USA en février
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 16:20
Ces commandes sont demeurées inchangées après être déjà restées stables en janvier, alors qu'une première lecture les avait données en légère hausse de 0,1%.
Les économistes prévoyaient en moyenne un repli de 0,2% des commandes industrielles en février.
Hors transports, où les prises de commandes ont chuté de 5,3% d'un mois sur l'autre, les commandes affichent un gain de 1,2%, à la faveur notamment des commandes de métaux ( 2,4%), des équipements miniers ( 14,2%) et des ordinateurs ( 3,1%).
A lire aussi
-
Cash & Curious : c'est le talk show avec Amundi qui parle Bourse et finances sans prise de tête et sans jargon, afin de construire votre culture financière. 👉 Regardez l'émission... et testez vos connaissances sur le PEA. Les sous-titres de cette vidéo sont
-
Luciano Spalletti a prolongé son contrat d'entraîneur de la Juventus jusqu'en 2028, a annoncé vendredi le club turinois. L'Italien de 67 ans, arrivé à son poste en octobre dernier après le départ d'Igor Tudor, était initialement engagé jusqu'à la fin de la ... Lire la suite
-
Lockheed Martin obtient un contrat de production de missiles d'interception Patriot d'une valeur de 4,7 milliards de dollars
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Lockheed Martin LMT.N a déclaré vendredi ... Lire la suite
-
Les marchés mondiaux enregistrent de menus gains vendredi, affichant un optimisme prudent concernant les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis au Pakistan, avec l'espoir d'une trêve durable. Le vice-président américain JD Vance a dit vouloir des "négociations ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer