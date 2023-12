Nouvelle semaine clé attendue pour l'avenir du groupe Casino

Les salariés de Casino devraient savoir plus précisément cette semaine lequel des concurrents du groupe en grande difficulté financière est candidat à la reprise de quels magasins, au lendemain d'une manifestation à Saint-Etienne dimanche et en amont de nouvelles journées de mobilisation.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Auchan, Intermarché, Lidl, E.Leclerc, Carrefour... La plupart des grands noms du secteur de la distribution alimentaire ont été associés ces derniers jours à celui de Casino, qui, aux abois, s'est dit prêt à étudier des offres de concurrents pour le rachat de tout ou partie de ses magasins grand format, hyper et supermarchés.

Seuls Auchan et Intermarché ont officialisé une candidature à la reprise de l'ensemble du parc. Casino se refuse à donner le détail des offres reçues, confirmant simplement avoir reçu "des offres préliminaires indicatives de la part de plusieurs acquéreurs".

Le quotidien économique Les Echos a indiqué pendant le week-end que Carrefour était intéressé par la reprise... du réseau de magasins de proximité sous enseignes Petit Casino, Vival, Spar ou Sherpa, qui n'est pourtant pas en vente. Aucun des acteurs concernés n'a confirmé cette information.

De quoi affoler un peu plus les salariés d'un groupe qui en employait encore 200.000 dans le monde, dont 50.000 en France, à fin 2022. Leurs représentants, réunis en intersyndicale (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC), déplorent depuis plusieurs semaines d'apprendre les informations concernant leur entreprise par voie de presse, et non par leur direction.

Les salariés espèrent toutefois en savoir davantage sur leur avenir mardi après-midi, lors d'une réunion où "les offres fermes et définitives nous seront présentées", a affirmé l'intersyndicale. Ce devrait être en présence de Philippe Palazzi, appelé à prendre la direction du groupe une fois que le consortium de repreneurs emmené par les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de la Charrière aura pris les manettes de ce qui restera Casino.

- "Trouver une solution" -

A ce stade, le plus probable est toutefois que les différentes parties se penchant sur le dossier, y compris les administrateurs judiciaires puisque Casino est en procédure de sauvegarde accélérée, se laissent un peu de temps pour voir si les offres peuvent être combinées afin de préserver le maximum d'emplois.

Le dossier Casino est aussi suivi de très près par le gouvernement, notamment par le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri) qui est le service chargé d'accompagner le entreprises en difficultés.

La semaine dernière, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a dit vouloir peser pour "s'assurer qu'avec le reste de la grande distribution française" possiblement candidate au rachat de magasins, "l'ensemble des salariés puissent trouver une solution".

Il s'est dit "vigilant sur l'emploi" dans les centres logistiques et a indiqué avoir pris pour engagement "le maintien du siège à Saint-Etienne". Des emplois y seraient toutefois sans doute menacés en cas de cession de l'ensemble du parc de magasins grands formats par Casino.

Face à cette sombre perspective, les syndicats avaient appelé à la mobilisation dimanche à Saint-Etienne, où le groupe créé par Geoffroy Guichard est né il y a 125 ans.

"Messieurs Macron, Kretinsky, Ladreit de Lacharrière, des milliers de personnes comptent sur vous ici à Saint-Etienne pour conserver leur emploi", a déclaré dimanche Jean Pastor (CGT), un des porte-paroles de l'intersyndicale, à l'issue du défilé.

Depuis des mois, la région se mobilise pour éviter "un nouveau Manufrance" à Saint-Etienne, ville de 170.000 habitants menacée d'asphyxie économique. La liquidation de la société de vente par correspondance en 1985 - près de cent ans après sa création - avait laissé un souvenir cuisant, tout comme, une décennie plus tard la fermeture par l'Etat de sa manufacture d'armes militaires.

Pour maintenir la pression, l'intersyndicale a appelé à une mobilisation nationale dans les entrepôts Casino vendredi et dans les magasins samedi, à quelque jours de Noël.